Crollo nel Baresemorti anziani coniugi

Questa mattina una palazzina ad Adelfia è crollata, probabilmente a causa di un’esplosione di gas. I soccorritori hanno trovato morti i due anziani coniugi che vivevano nell’edificio. La zona è stata isolata e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente. Per ora non ci sono altre persone coinvolte.

17.45 Sono stati individuati i corpi dei due anziani, marito e moglie, coinvolti nel crollo di una piccola palazzina ad Adelfia, nel Barese, probabilmente a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Lo conferma assessore comunale. La coppia, 92 anni lui e 89 lei, viveva nello stabile in via Oberdan, composto da piano terra, piano rialzato e garage adiacente. Secondo le prime informazioni, i due stavando pranzando al momento dell'esplosione, che avrebbe provocato il cedimento improvviso del solaio.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Trovati i corpi dei due anziani morti sotto le macerie nel Barese, il boato e il crollo della casa. Il racconto del vicino: «L'ho sentito gridare aiuto»

Sono stati trovati morti sotto le macerie Rocco Lotito, 89 anni, e sua moglie Antonetta Costantini, 92 anni.

Trovati i corpi dei due anziani morti sotto le macerie nel Barese, il boato e il crollo della casa. Il vicino: «L’ho sentito gridare aiuto» – Il video

Sono stati trovati morti sotto le macerie Rocco Lotito, 89 anni, e sua moglie Antonetta Costantini, 92 anni.

