Crollo nel Baresemorti anziani coniugi
Questa mattina una palazzina ad Adelfia è crollata, probabilmente a causa di un’esplosione di gas. I soccorritori hanno trovato morti i due anziani coniugi che vivevano nell’edificio. La zona è stata isolata e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente. Per ora non ci sono altre persone coinvolte.
17.45 Sono stati individuati i corpi dei due anziani, marito e moglie, coinvolti nel crollo di una piccola palazzina ad Adelfia, nel Barese, probabilmente a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Lo conferma assessore comunale. La coppia, 92 anni lui e 89 lei, viveva nello stabile in via Oberdan, composto da piano terra, piano rialzato e garage adiacente. Secondo le prime informazioni, i due stavando pranzando al momento dell'esplosione, che avrebbe provocato il cedimento improvviso del solaio.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondimenti su Adelfia Barese
Trovati i corpi dei due anziani morti sotto le macerie nel Barese, il boato e il crollo della casa. Il racconto del vicino: «L’ho sentito gridare aiuto»
Sono stati trovati morti sotto le macerie Rocco Lotito, 89 anni, e sua moglie Antonetta Costantini, 92 anni.
Trovati i corpi dei due anziani morti sotto le macerie nel Barese, il boato e il crollo della casa. Il vicino: «L’ho sentito gridare aiuto» – Il video
Sono stati trovati morti sotto le macerie Rocco Lotito, 89 anni, e sua moglie Antonetta Costantini, 92 anni.
Esplode e crolla una struttura nel Barese, morti due anziani
Ultime notizie su Adelfia Barese
Argomenti discussi: Esplosione e crollo di esplosione nel Barese, morti due anziani; Esplosione e crollo di esplosione nel Barese, morti due anziani; Adelfia, edificio crolla dopo un'esplosione nel Barese (a causa di una bombola di gas): morti due anziani; Media: Oltre 200 morti nel crollo di una miniera in Congo.
Esplode e crolla una struttura nel Barese, 2 morti(AGI) – Bari, 31 gen. - Tragedia ad Adelfia, nel Barese, dove il crollo del solaio di una piccola palazzina ha causato la morte di due anziani coniugi. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 in via ... agi.it
Esplosione nel Barese: crolla palazzina ad Adelfia, due mortiAGI - Tragedia ad Adelfia, nel Barese, dove il crollo del solaio di una piccola palazzina ha causato la morte di due anziani coniugi. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 in via Oberdan, nel cent ... msn.com
Un'esplosione nel Barese ha causato il crollo di un edificio al piano terra. Vigili del fuoco al lavoro - facebook.com facebook
Paura a #Bari, esplosione e crollo in una struttura: si cercano persone sotto le macerie x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.