Crollo nel Baresemorti anziani coniugi

Questa mattina una palazzina ad Adelfia è crollata, probabilmente a causa di un’esplosione di gas. I soccorritori hanno trovato morti i due anziani coniugi che vivevano nell’edificio. La zona è stata isolata e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente. Per ora non ci sono altre persone coinvolte.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.