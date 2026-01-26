Due anziani rapinati nella loro casa a Pomigliano nella notte Il prefetto di Napoli dispone più controlli

Nella notte, due anziani sono stati vittime di una rapina nella loro abitazione a Pomigliano d'Arco, Napoli. In risposta a questo episodio, il prefetto Michele Di Bari ha disposto un aumento dei controlli delle forze dell’ordine nella zona, al fine di garantire maggiore sicurezza e prevenire ulteriori incidenti. L’intervento mira a rafforzare la presenza sul territorio e a tutelare i cittadini più vulnerabili.

Il prefetto Michele di Bari ha intensificato i controlli delle forze dell'ordine a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli, dopo la rapina in casa subita da due anziani nella notte.

