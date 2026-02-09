L’ultimo mistero del caso Epstein | Karyna Shulyak la ragazza a cui il predatore sessuale ha lasciato 100 milioni

Karyna Shulyak, la ragazza a cui Jeffrey Epstein ha lasciato 100 milioni di dollari, torna al centro di un nuovo mistero. Cresciuta a Minsk, si è laureata in Medicina in Bielorussia e nel 2009, a 20 anni, ha deciso di partire per gli Stati Uniti grazie al programma Work and Travel. Ora, le sue vicende sono sotto i riflettori, tra domande senza risposta e nuovi dettagli che riaccendono l’attenzione sul caso Epstein.

È cresciuta a Minsk. Si è iscritta all'Università Statale di Medicina della Bielorussia. Nel 2009, a 20 anni, parte per gli Stati Uniti grazie al programma Work and Travel, che consente agli studenti stranieri di trascorrere l'estate lavorando negli Usa. Quell'anno, la vita di una anonima aspirante dentista di nome Karyna Shulyak cambia radicalmente: perchè – è il caso di dirlo – trova l'America. E Jeffrey Epstein. Le recenti pubblicazioni degli Epstein Files hanno permesso di approfondire i rapporti del finanziere condannato per reati a sfondo sessuale, morto in carcere il 10 agosto 2019. L'ultimo faldone è stato reso noto dal Dipartimento di Giustizia il 30 gennaio; in mezzo a quelle carte ci sono 32 pagine, che sono state scritte due giorni prima che il predatore perdesse la vita.

