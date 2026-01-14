Si è iscritto al cineclub a cui partecipo e ha iniziato a mandarmi foto del suo membro sessuale Cosa devo fare? | il dilemma di una ragazza

Una ragazza ha ricevuto messaggi e foto intime da una persona iscritta al cineclub a cui partecipa. Si chiede come gestire questa situazione e quale sia il modo più appropriato per rispondere. In situazioni simili, è importante mantenere la calma, valutare i propri limiti e, se necessario, bloccare o segnalare l’individuo alle autorità competenti. Ecco alcune indicazioni pratiche per affrontare comportamenti inappropriati online.

“ Ha iniziato a mandarmi messaggi fuori luogo, cosa sta succedendo?” è la domanda che una ragazza ha posto a Jane O’Gorman, consulente sentimentale del Daily Star. La donna, protagonista della rubrica “Just Jane”, ha risposto al quesito della giovane che ha ricevuto alcune fotografie intime da parte di un ragazzo. Quest’ultimo, a novembre, è entrato a far parte del cineclub del quartiere, frequentato anche dalla protagonista della storia. La giovane ha raccontato che è stato creato un gruppo WhatsApp e che il ragazzo ha sfruttato l’occasione per ottenere il numero della scrittrice e inviarle foto inappropriate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

