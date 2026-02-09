L’Unione Europea ha deciso di mantenere il suo ruolo di guida in un mondo che cambia rapidamente. Mentre molte categorie tradizionali si dissolvono o si trasformano, l’Europa cerca di rimanere al passo, puntando su politiche e strategie che possano rafforzare la sua posizione. La presenza di figure come Draghi ha segnato un modello che ancora oggi fa discutere e che, secondo alcuni, può rappresentare un esempio di stabilità in un’epoca di grandi cambiamenti.

L’Unione europea avanza nelle crisi e grazie alle crisi: in un mondo instabile la sua lentezza e la sua natura ibrida stanno diventando un vantaggio competitivo. Il pragmatismo evocato da Mario Draghi è già in corso. Elogio di una storia imperfetta ma di successo Molte delle categorie con cui abbiamo interpretato il mondo negli ultimi trent’anni stanno scomparendo o si stanno radicalmente trasformando. L’idea di un ordine globale stabile, la fiducia nelle istituzioni multilaterali, la convinzione che la crisi fosse un’eccezione e non la regola: tutto questo oggi sembra sgretolarsi. Mario Draghi, nel ricevere il dottorato honoris causa dall’Università di Lovanio, lo ha sancito senza ambiguità: l’ordine globale è “ormai defunto”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

