Mario Draghi lancia un avvertimento forte. Secondo l’ex premier e presidente della Bce, l’ordine mondiale che conoscevamo non c’è più e l’Europa rischia di perdere peso. L’Unione europea diventa sempre più fragile, divisa e si avvia a perdere pezzi nel settore industriale. Draghi avverte che bisogna fare attenzione, perché il quadro internazionale sta cambiando rapidamente.

L’ex premier e presidente della Bce Mario Draghi lancia l’allarme. Per l’economista l’ordine globale è defunto e l’ Unione europea sta rischiando di diventare subordinata, divisa e deindustrializzata. “L’ordine globale ormai defunto non è fallito perché costruito su un’illusione. Ha portato vantaggi reali e ampiamente condivisi: agli Stati Uniti, in quanto potenza egemone, attraverso un’influenza indiscussa in tutti i settori e il privilegio di emettere la valuta di riserva mondiale; all’Europa attraverso una profonda integrazione commerciale e una stabilità senza precedenti; e ai Paesi in via di sviluppo attraverso la partecipazione all’economia globale, sollevando miliardi di persone dalla povertà”, ha detto l’ex presidente del Consiglio nel discorso pronunciato a Lovanio (Belgio) dove ha ricevuto la laurea honoris causa dall’ università Ku Leuven. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ue, Draghi: “Ordine globale è defunto”

Approfondimenti su Draghi UE

L’ex presidente del Consiglio Mario Draghi non ha mezzi termini.

Mario Draghi torna a lanciare un avvertimento all’Europa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Draghi UE

Argomenti discussi: Anche Lagarde ‘scarica’ Trump: Serve un piano B, o anche di più. La fiducia è stata erosa.

Draghi: «L'ordine globale è defunto, la Ue rischia di diventare subordinata e divisa»L'ordine globale basato sulle regole, il multilateralismo a guida Usa che ha governato il mondo dalla fine della Seconda guerra mondiale, è «defunto» e, anche se ... ilmessaggero.it

Draghi: Ordine globale defunto, è un fattoL'ex premier ed ex presidente della Bce ha ricevuto una laurea honoris causa all'Università di Lovanio, nelle Fiandre ... adnkronos.com

Benvenuti a Villa dei Draghi, un’oasi di relax immersa nel cuore pulsante del Barocco Ibleo. Situata in provincia di Ragusa, a 150m dalla spiaggia di fine sabbia dorata, a pochissimi minuti dalla splendida Scicli, la nostra struttura è il punto di partenza ideale p - facebook.com facebook