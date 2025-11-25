Micillo | M5S al 9% Campania modello vincente con Fico presidente

Il coordinatore M5S Campania, Salvatore Micillo: «Squadra radicata, risultato storico per il Movimento». «Il risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle in Campania non è soltanto un dato elettorale: è un segnale politico nazionale». Così Salvatore Micillo, coordinatore regionale del M5S Campania, commenta l’esito delle elezioni regionali che hanno visto la lista del Movimento superare il 9%, diventando la seconda forza della coalizione e superando la lista del governatore uscente De Luca. «In nessuna delle più recenti elezioni regionali il M5S, all’interno delle coalizioni progressiste, ha raggiunto una percentuale così alta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

