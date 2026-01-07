Import fertilizzanti nuovo vittoria italiana La Ue dice sì allo stop dei dazi alla frontiera chiesto da Lollobrigida

La Commissione europea ha approvato la richiesta italiana di sospendere temporaneamente i dazi sui fertilizzanti, in risposta alla proposta del ministro Lollobrigida. Questa decisione rappresenta un passo importante per l’agricoltura italiana, favorendo l’import e l’utilizzo di fertilizzanti senza le attuali restrizioni doganali. La misura mira a sostenere il settore agricolo nazionale, mantenendo un equilibrio tra esigenze ambientali e necessità produttive.

Un'altra vittoria per l'agricoltura made in Italy e non solo. Il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, ha accolto le richieste dell'Italia di sospendere gli effetti del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ( Cbam ) sui fertilizzanti. Lo si è appreso da fonti ben informate sul dossier durante la riunione dei ministri dell'Agricoltura a Bruxelles. La sospensione avrebbe effetti retroattivi dal primo gennaio, data di entrata in vigore del Cbam dopo una lunga fase transitoria. Fertilizzanti, l'Ue dice sì' allo stop del Cbam voluto dall'Italia. Con una lettera formale al ministro Ue dell'Agricoltura Hansen, il ministro Francesco Lollobrigida ha chiesto di attivare quanto prima una clausola sospensiva degli effetti del Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam)" per i fertilizzanti.

