Dopo due mesi di silenzio, l’attaccante italiano ha postato un messaggio sui social, lasciando i tifosi del Napoli in attesa di una possibile riscatto. Intanto, nel match di ieri, il suo gol si rivela inutile per la vittoria, ma comunque scatena reazioni e commenti sui social.

“Perdona loro, perché non lo sanno”. Questa volta Lorenzo Lucca si avvale di una semicitazione biblica per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e porsi, nuovamente, al centro delle polemiche. Il centravanti del Nottingham Forest, in prestito dal Napoli, ha segnato la rete della bandiera nel match perso per 3-1 contro il Leeds, al suo esordio in Premier League. Entrato al 54’ al posto di Igor Jesus, sul 3-0 per i padroni di casa ad Elland Road, ha messo a segno il suo primo gol in Inghilterra con la specialità della casa, un colpo di testa su assist di Hutchinson. Che non è valso niente ai fini del risultato, ma che pesa come una vittoria personale per Lorenzo Lucca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lucca, il gol è inutile ma arriva un post polemico. E i tifosi del Napoli: "Dai che ti riscattano"

