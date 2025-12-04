Lucca segna al Cagliari i tifosi lo fischiano ma lui risponde con un post d' amore per il Napoli

4 dic 2025

Titolare e goleador negli ottavi di coppa Italia contro il Cagliari, è stato sostituito e fischiato da parte dei fan azzurri. Lui però su Instagram rilancia il suo amore per la città. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lucca segna al cagliari i tifosi lo fischiano ma lui risponde con un post d amore per il napoli

© Gazzetta.it - Lucca segna al Cagliari, i tifosi lo fischiano ma lui risponde con un post d'amore per il Napoli

