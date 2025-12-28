Manna esprime una posizione critica riguardo alle restrizioni sul mercato del Napoli, evidenziando come siano un paradosso considerando la solidità finanziaria del club. Sottolinea che, nonostante le limitazioni, il Napoli rimane una società sana con liquidità e patrimonio netto positivi, aprendo a possibili innovazioni nel futuro.

“La limitazione sul mercato per me è un grandissimo paradosso, penso che siamo una delle società più sane con liquidità e patrimonio netto positivo”. Il direttore sportivo Giovanni Manna, ai microfoni di Dazn protesta per il blocco al mercato del Napoli. La limitazione prevista dal regolamento sancisce che a ogni acquisto dovrà corrispondere una cessione che la compensa perché per l’ indicatore del costo del lavoro allargatoricavi è inferiore a 0,8. La Commissione indipendente ha basato il suo verdetto sul criterio del costo del lavoro allargato così come imposto dalla UEFA. Affinché i club abbiano libertà di fare mercato il dato non deve superare l’80% dei ricavi totali: Pisa e Napoli non hanno rispettato le indicazioni e per questo dovranno portare avanti un mercato a saldo zero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La limitazione è un grandissimo paradosso. Lang e Lucca via? Non lo escludo”: Manna polemico sul mercato del Napoli

Leggi anche: Cremonese Napoli, Manna: «Mercato bloccato è davvero un paradosso. Su Lang e Lucca posso dire una cosa»

Leggi anche: Cremonese-Napoli, Manna: «Limitazione del mercato? È un paradosso, siamo una società sana»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Napoli, Manna: "Limitazione sul calciomercato Per me è un grandissimo paradosso. Siamo una delle società se non la società più sana con liquidità e patrimonio netto positivo" x.com