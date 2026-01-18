Un nuovo Comandante per la Polizia locale della Pedemontana

Giovanni Saviano è stato nominato nuovo comandante del Corpo di Polizia locale dell’Unione Pedemontana Parmense, succedendo a Vito Norcia. Con esperienza nel settore, assumerà le responsabilità di guidare le attività di sicurezza e controllo nel territorio. Questa scelta mira a garantire continuità e attenzione alle esigenze della comunità, rafforzando il ruolo della Polizia locale nel territorio della Pedemontana.

Si chiama Giovanni Saviano ed è il nuovo comandante del Corpo di Polizia locale dell'Unione Pedemontana Parmense che raccoglie il testimone da Vito Norcia. Classe 1965, originario di Pomigliano d'Arco ma borgotarese d'adozione, Saviano vanta una lunga carriera in divisa iniziata nel 1987 come.

Vincenzo Serpentino assume ufficialmente il ruolo di nuovo comandante della Polizia Locale di Ostuni. La nomina, annunciata dal sindaco Angelo Pomes, segue l’incarico precedentemente conferito e segna un importante passo per l’organizzazione del servizio di sicurezza nel territorio. Monticelli, da Cremona il nuovo comandante della polizia locale

Il 16 dicembre, Maurizio Gioacchini ha preso servizio come nuovo comandante della Polizia Locale di Monticelli, proveniente da Cremona. La sua nomina segna un passo importante per il rafforzamento della sicurezza e dell'efficienza del servizio nel comune, con l'obiettivo di garantire un presidio più efficace e una migliore collaborazione con la comunità locale.

