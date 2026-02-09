Luca Argentero è un pilota solo in tv | Sono preso in giro per la mia totale incapacità al volante

Luca Argentero si prende in giro da solo. L’attore confessa di non aver mai guidato un’auto sportiva e di essere preso in giro dai suoi amici per la sua scarsa abilità al volante. Dice che non ha mai avuto occasione di mettersi al volante e che, sui set, fa il pilota solo in tv.

"Ho la patente, guido regolarmente, ma non amo guidare", ha detto l'attore torinese protagonista di una serie sulle corse "Non avevo mai messo il sedere su un'auto sportiva e i miei amici mi prendono in giro per la mia totale incapacità al volante". Lo ha detto ieri, domenica 8 febbraio, Luca Argentero, ospite di Che tempo che fa dove ha parlato di Motorvalley, la serie in uscita il 10 febbraio su Netflix, dove interpreta Arturo, un ex pilota di GT che è segnato da un passato pesante e andrà in cerca di riscatto e di una seconda possibilità, facendo da mentore ad una giovane pilota ribelle.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Ieri sera a Che Tempo che Fa, Luca Argentero si è presentato inaspettatamente in collegamento.

Luca Argentero torna in tv con la serie Netflix Motorvalley.

