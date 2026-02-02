Luca Argentero e la serie Netflix Motorvalley | Dopo Doc sono un pilota in cerca di riscatto
Luca Argentero torna in tv con la serie Netflix Motorvalley. Dopo il successo di Doc, si mette in gioco come pilota in cerca di riscatto. La scena si sposta a Imola, dove i motori rombano forte e la passione per le corse si fa sentire ancora di più. La serie porta sullo schermo la vera Emilia-Romagna, tra curve veloci e atmosfere da circuito. Argentero si prepara a mostrarci un lato nuovo, tra adrenalina e sfide professionali.
Imola (Bologna), 2 febbraio 2026 – Imola e l’Emilia-Romagna tornano sotto i riflettori della grande serialità e lo fa con il rombo dei motori. ‘ Motorvalley ’, la nuova serie tv originale Netflix in sei episodi girata in buona parte nella cittadina dell’Autodromo, è stata presentata questa mattina a Roma e debutterà sulla piattaforma il 10 febbraio, portando ancora una volta l’ Enzo e Dino Ferrari al centro di una produzione pensata per il grande pubblico. Luca Argentero protagonista di ‘Motorvalley’ dopo ‘Doc’. A raccontare l’anima della serie, scritta da Francesca Manieri e girata e prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia Group con il sostegno della Regione attraverso Emilia-Romagna Film Commission, è Luca Argentero, protagonista di una storia che ruota attorno a cadute e seconde possibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
