Luca Argentero torna in tv con la serie Netflix Motorvalley. Dopo il successo di Doc, si mette in gioco come pilota in cerca di riscatto. La scena si sposta a Imola, dove i motori rombano forte e la passione per le corse si fa sentire ancora di più. La serie porta sullo schermo la vera Emilia-Romagna, tra curve veloci e atmosfere da circuito. Argentero si prepara a mostrarci un lato nuovo, tra adrenalina e sfide professionali.

Imola (Bologna), 2 febbraio 2026 – Imola e l’Emilia-Romagna tornano sotto i riflettori della grande serialità e lo fa con il rombo dei motori. ‘ Motorvalley ’, la nuova serie tv originale Netflix in sei episodi girata in buona parte nella cittadina dell’Autodromo, è stata presentata questa mattina a Roma e debutterà sulla piattaforma il 10 febbraio, portando ancora una volta l’ Enzo e Dino Ferrari al centro di una produzione pensata per il grande pubblico. Luca Argentero protagonista di ‘Motorvalley’ dopo ‘Doc’. A raccontare l’anima della serie, scritta da Francesca Manieri e girata e prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia Group con il sostegno della Regione attraverso Emilia-Romagna Film Commission, è Luca Argentero, protagonista di una storia che ruota attorno a cadute e seconde possibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Luca Argentero e la serie Netflix Motorvalley: "Dopo Doc sono un pilota in cerca di riscatto"

Netflix presenta il primo teaser di Motorvalley, la nuova serie italiana in 6 episodi con Luca Argentero e Giulia Michelini.

