Lube missione francese C’è da battere Montpellier

La Lube si prepara alla sfida francese contro Montpellier. Dopo aver perso la Coppa Italia, la squadra di coach De Giorgi si concentra sulla prossima partita in Champions League. La stagione non è partita nel migliore dei modi, ma i biancorossi vogliono reagire e conquistare la qualificazione, a partire dalla trasferta in Francia.

Da ieri la Lube non è più la squadra detentrice della Coppa Italia. Proprio quella Verona sconfitta 3-2 nella finale del 2025, si è rifatta mettendo al tappeto 3-0 prima i campioni d’Europa e leader del campionato, Perugia, e poi sempre per 3-0 i campioni d’Italia di Trento (senza Michieletto e con Lavia appena rientrato dopo mesi fuori). Una bella domenica per il movimento, perché si tratta del primo trofeo nella storia della società scaligera e la conferma definitiva del suo ingresso nell’élite della pallavolo italiana. E sarà proprio contro la scatenata Verona di Keita, Darlan, Mozic e dell’ex Christenson che a fine mese Civitanova inizierà il percorso nell’altro trofeo nazionale che si assegna con la Final Four: la Supercoppa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Cucine Lube Civitanova apre la stagione europea 202526 di Champions League ospitando il capolista francese Montpellier HSC VB.

La Lube conquista facilmente l'Europa con una vittoria netta contro Montpellier.

