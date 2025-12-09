Debutto europeo per la Lube | a Civitanova arriva la capolista francese Montpellier

La Cucine Lube Civitanova apre la stagione europea 2025/26 di Champions League ospitando il capolista francese Montpellier HSC VB. La partita, valida per la prima giornata del girone E, si disputerà martedì 9 dicembre alle 20, segnando il debutto del team italiano in questa prestigiosa competizione.

La Cucine Lube Civitanova torna sul palcoscenico europeo e inaugura la Champions League 202526 ospitando il Montpellier HSC VB nella prima giornata del girone E, in programma martedì 9 dicembre alle 20.30 all'Eurosuole Forum. Per la squadra di Giampaolo Medei si tratta dell'ingresso in una competizione che la Lube conosce in profondità e che vuole tornare a vivere da protagonista, con un roster rinnovato, giovane e fisico, ma già capace di mostrare identità e margini di crescita interessanti. Il cammino in SuperLega, finora altalenante, racconta una squadra che alterna picchi di qualità a cali di continuità: dopo il bel 3-0 su Cuneo, sono arrivate le sconfitte esterne con Monza e Modena, precedute da un periodo di prestazioni incoraggianti contro Verona, Cisterna, Trento e Grottazzolina.