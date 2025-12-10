Tutto facile per la Lube in Europa Montpellier liquidato senza patemi

Ilrestodelcarlino.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lube conquista facilmente l'Europa con una vittoria netta contro Montpellier. La squadra italiana dimostra la propria superiorità sul campo, chiudendo il match senza difficoltà e confermando il buon momento di forma. La partita si conclude con un risultato chiaro, sottolineando l'efficacia e la determinazione dei biancorossi in questa competizione continentale.

CUCINE LUBE 3 MONTPELLIER HSC VB 0 CUCINE LUBE: Gargiulo 8, Loeppky 11, Boninfante 4, Nikolov 17, Podrascanin 2, Bottolo 10, Balaso (L), Duflos-Rossi 1. N.E. D’heer, Orduna, Bisotto, Poriya, Kukartsev, Tenorio. All. Medei. MONTPELLIER HSC VB: Sanchez Pages 1, Jeanlys 1, Palacios 13, Lopez Pascual 12, Jouffroy 4, Mathias 4, Phelut (L), Mare 4, Piazzeta, Hervoir 2. N.E. Siksou, Delolme. All. Le Marrec. Arbitri: Stoica (Rom) e Gerothodoros (Gre). Parziali: 25-16 (20’), 25-17 (28’), 25-22 (23’). Note: spettatori 2.018; Lube battute sbagliate 10, ace 7, muri 10, ricezione 40% (perfetta 24%), attacco 58%; Montpellier bs 14, ace 2, muri 1, 52% (25%), 54%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

