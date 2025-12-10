Tutto facile per la Lube in Europa Montpellier liquidato senza patemi
La Lube conquista facilmente l'Europa con una vittoria netta contro Montpellier. La squadra italiana dimostra la propria superiorità sul campo, chiudendo il match senza difficoltà e confermando il buon momento di forma. La partita si conclude con un risultato chiaro, sottolineando l'efficacia e la determinazione dei biancorossi in questa competizione continentale.
CUCINE LUBE 3 MONTPELLIER HSC VB 0 CUCINE LUBE: Gargiulo 8, Loeppky 11, Boninfante 4, Nikolov 17, Podrascanin 2, Bottolo 10, Balaso (L), Duflos-Rossi 1. N.E. D’heer, Orduna, Bisotto, Poriya, Kukartsev, Tenorio. All. Medei. MONTPELLIER HSC VB: Sanchez Pages 1, Jeanlys 1, Palacios 13, Lopez Pascual 12, Jouffroy 4, Mathias 4, Phelut (L), Mare 4, Piazzeta, Hervoir 2. N.E. Siksou, Delolme. All. Le Marrec. Arbitri: Stoica (Rom) e Gerothodoros (Gre). Parziali: 25-16 (20’), 25-17 (28’), 25-22 (23’). Note: spettatori 2.018; Lube battute sbagliate 10, ace 7, muri 10, ricezione 40% (perfetta 24%), attacco 58%; Montpellier bs 14, ace 2, muri 1, 52% (25%), 54%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
