L' ospedale di Colleferro anima la politica | Sanna | Addio al punto nascita Sofi | Dal Sindaco solo polemiche e silenzi complici

L’inaugurazione del nuovo reparto di Oncologia e Day Hospital all’ospedale di Colleferro si è conclusa con polemiche. Quello che doveva essere un momento di festa per la città si è trasformato in uno scontro tra il sindaco Sanna e il capogruppo di opposizione Sofi. Mentre il primo ha annunciato la chiusura del punto nascita, il secondo ha accusato il sindaco di silenzi e polemiche continue. La tensione tra amministrazione e opposizione resta alta, e il clima rimane acceso.

