L' ospedale di Colleferro anima la politica | Sanna | Addio al punto nascita Sofi | Dal Sindaco solo polemiche e silenzi complici

L’inaugurazione del nuovo reparto di Oncologia e Day Hospital all’ospedale di Colleferro si è conclusa con polemiche. Quello che doveva essere un momento di festa per la città si è trasformato in uno scontro tra il sindaco Sanna e il capogruppo di opposizione Sofi. Mentre il primo ha annunciato la chiusura del punto nascita, il secondo ha accusato il sindaco di silenzi e polemiche continue. La tensione tra amministrazione e opposizione resta alta, e il clima rimane acceso.
Colleferro. Nuovo reparto di Oncologia all’Ospedale. Il Sindaco Sanna: «Nonostante il cambio politico in regione, l’ostetricia, la ginecologia e la pediatria non riaprono…»
A Colleferro è stato inaugurato un nuovo reparto di Oncologia all’ospedale Parodi Delfino.
Emergenza idrica a Colleferro, città a secco per 24 ore. Le proteste del sindaco Sanna
A Colleferro, la città si risveglia dopo 24 ore di emergenza idrica, un episodio che ha lasciato il centro e molte zone senz’acqua.
