Emergenza idrica a Colleferro città a secco per 24 ore Le proteste del sindaco Sanna

A Colleferro, la città si risveglia dopo 24 ore di emergenza idrica, un episodio che ha lasciato il centro e molte zone senz’acqua. Il sindaco Sanna esprime il suo disappunto, mentre i cittadini affrontano una giornata difficile. La crisi ha evidenziato le fragilità del sistema e l’urgenza di interventi efficaci per garantire un approvvigionamento idrico stabile e sicuro.

