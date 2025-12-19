Emergenza idrica a Colleferro città a secco per 24 ore Le proteste del sindaco Sanna
A Colleferro, la città si risveglia dopo 24 ore di emergenza idrica, un episodio che ha lasciato il centro e molte zone senz’acqua. Il sindaco Sanna esprime il suo disappunto, mentre i cittadini affrontano una giornata difficile. La crisi ha evidenziato le fragilità del sistema e l’urgenza di interventi efficaci per garantire un approvvigionamento idrico stabile e sicuro.
Colleferro si risveglia dopo una giornata molto difficile segnata da una crisi idrica che ha lasciato il centro urbano e diverse zone della città senza acqua per oltre ventiquattro ore. Il guasto, localizzato in una condotta in cemento-amianto in Viale Savoia, ha scatenato una vera e propria. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Colleferro. Continua l’emergenza idrica. Le rotture individuate sono tre. Chiusa Via Roma. Si prevede il ripristino (ma non è ufficiale) non prima delle 24
