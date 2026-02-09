Los Angeles Italia 2026 il tributo a Tony Renis inaugura il festival italiano

È iniziato a Roma il percorso verso la 21ª edizione del festival Los Angeles, Italia. Tra musica, cinema e ricordi della Dolce Vita, il festival si prepara a portare a Hollywood, dall’8 al 14 marzo, un pezzetto di Italia, proprio prima degli Oscar. Questa sera, il tributo a Tony Renis ha aperto ufficialmente la manifestazione.

È partito da Roma, tra musica, cinema e memoria della Dolce Vita, il cammino verso la 21ª edizione del Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival, in programma a Hollywood dall’8 al 14 marzo, alla vigilia della Notte degli Oscar. Protagonista della serata-evento che ha idealmente aperto il conto alla rovescia è stato Tony Renis, Presidente Onorario della manifestazione e simbolo storico del dialogo culturale tra Italia e Stati Uniti. Il gala, ospitato al Ristorante “Il Gabriello” dei fratelli Conti, ha riunito personalità del cinema, dell’industria e dell’imprenditoria in un clima elegante e conviviale, trasformandosi in un tributo corale al musicista e produttore che più di ogni altro ha incarnato il ponte artistico tra Roma e Hollywood.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Un evento speciale ha riunito appassionati e star del mondo dello spettacolo per celebrare Tony Renis, una delle voci più note della musica italiana.

Questa mattina a Roma è stato reso omaggio a Tony Renis in vista della 21ª edizione del Los Angeles, Italia Festival.

