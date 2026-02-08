la italia 2026 nel segno di tony renis

Questa mattina a Roma è stato reso omaggio a Tony Renis in vista della 21ª edizione del Los Angeles, Italia Festival. L’evento si terrà a Hollywood dall’8 al 14 marzo, proprio prima degli Oscar. La città si prepara a celebrare la musica italiana e il suo legame con Hollywood, con una serie di iniziative che coinvolgono artisti e pubblico.

Roma, 8 feb. – Omaggio romano a Tony Renis in vista della 21ª edizione del Los Angeles, Italia Festival, in programma a Hollywood dall'8 al 14 marzo, alla vigilia della Notte degli Oscar. Il musicista e produttore è stato festeggiato in una serata di gala, preludio simbolico alla all'happening prodotto da Pascal Vicedomini per l'Istituto Capri nel mondo con il sostegno del MIC, il patrocinio del MAEIC e del MIMIT, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Rainbow e Givova e con la partecipazione del Consolato Generale d'Italia e dell'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles. Tra applausi, musica e ricordi, nella serata romana al “Gabriello” dei fratelli Conti, Tony Renis ha condiviso aneddoti e momenti del suo lungo percorso internazionale, incoraggiando Monica Guerritore all'esperienza hollywood per la première americana del film “Anna”, da lei diretto e interpretato, dedicato ad Anna Magnani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L.A.-Italia 2026 nel segno di Tony Renis

Approfondimenti su L A Italia 2026

Tony Colombo torna con il suo nuovo album, “Predestinato”, in uscita il 9 gennaio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su L A Italia 2026

Argomenti discussi: Italia 2026, l’intelligenza generazionale: dimmi quanti anni hai, ti dirò quanto sprechi - FIPE; Figura, Milano Cortina 2026: l’Italia avanza alla fase decisiva del Team Event; Francesca Lollobrigida oro e record Olimpico a Milano Cortina 2026: vince i 3000 m di pattinaggio di velocità; Istat, nel 2025 l’Italia cresce dello 0,7%. Il Pil acquisito per il 2026 è pari a +0,3%.

Tabellone Coppa Italia 2025/2026, il calendario con partite e accoppiamenti di quarti di finaleSi giocano i quarti di Coppa Italia in questo mese di febbraio. Solo squadre di Serie A in corsa. Inter-Torino 2-1 è il primo risultato. Il tabellone è già definito con date e accoppiamenti: ecco ... fanpage.it

L’Italia può andare in semifinale nel curling misto? Su chi fare la corsa e cosa conta a pari puntiAmos Mosaner e Stefania Constantini hanno dato una sterzata alla propria avventura a cinque cerchi con un'autentica magia firmata nella parte conclusiva ... oasport.it

Con un gigante il Maestro Tony Renis e Marco Vittiglio al Teatro Olimpico di Roma per lo spettacolo del mattatore Maurizio Battista ! Vamosssss facebook