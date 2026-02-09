Musica e cinema si intrecciano | il tributo a Tony Renis

Un evento speciale ha riunito appassionati e star del mondo dello spettacolo per celebrare Tony Renis, una delle voci più note della musica italiana. La serata, che ha unito musica e cinema, si è svolta in un’atmosfera retrò, ricca di emozioni e ricordi. Renis è stato protagonista di un tributo che ha coinvolto tutti, dai fan più giovani ai nostalgici degli anni d’oro. La serata ha lasciato il segno, confermando quanto la sua musica abbia attraversato le generazioni.

Tony Renis – Un evento esclusivo ha celebrato la leggenda della musica italiana in un’atmosfera d’altri tempi, anticipando il grande. Tony Renis – Un evento esclusivo ha celebrato la leggenda della musica italiana in un’atmosfera d’altri tempi, anticipando il grande sbarco del nostro cinema a Hollywood Lo scorso fine settimana, nel cuore di Roma, il noto ristorante Gabriello dei fratelli Conti ha riacceso le atmosfere della Dolce Vita per rendere omaggio a una vera icona della musica italiana: Tony Renis. Questo evento esclusivo ha rappresentato l’anteprima romana del Los Angeles, Italia Festival, la kermesse che si terrà dal 8 al 14 marzo proprio alla vigilia degli Oscar. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Musica e cinema si intrecciano: il tributo a Tony Renis Approfondimenti su Tony Renis "Crossings": a Palazzo Bonocore un ciclo di appuntamenti in cui musica, narrazione e cinema si intrecciano L.A.-Italia 2026 nel segno di Tony Renis Questa mattina a Roma è stato reso omaggio a Tony Renis in vista della 21ª edizione del Los Angeles, Italia Festival. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Tony Renis Argomenti discussi: Sound and Vision: musica e cinema si incontrano a palazzo Siotto dal 20 febbraio; 'From Morricone to Bacalov': Italia a Ginevra organizza concerto che fa incontrare musica e cinema; Musica e cinema a Berlino: cosa fare la prima settimana di febbraio; Carmelo Coglitore, quando il jazz diventa immagine: musica, cinema e memoria di una terra. Viaggio in musica dentro al cinemaSi è chiusa, domenica con il terzo e ultimo appuntamento Colonne sonore e..., la rassegna Festa della musica e del cinema 2025-2026, nata per celebrare i 130 anni della nascita del cinema. polesine24.it Nicola Piovani, il Capodanno al Borsoni tra musica e cinema: «Ma ora ci sono le piattaforme, i film si fruiscono sul telefono: è il tempo che io mi occupi d’altro»Sarà un Capodanno tra musica e cinema quello in scena al Teatro Borsoni il 31 dicembre. Protagonista della serata Nicola Piovani: il pluripremiato pianista, compositore e direttore d’orchestra — ... brescia.corriere.it Con un gigante il Maestro Tony Renis e Marco Vittiglio al Teatro Olimpico di Roma per lo spettacolo del mattatore Maurizio Battista ! Vamosssss facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.