Lorenzo chi è il figlio di Antonino Zichichi

Oggi l’Italia piange Antonino Zichichi, uno dei più grandi fisici italiani. È morto a 86 anni, lasciando dietro di sé una carriera ricca di scoperte e passione per la scienza. La notizia si diffonde rapidamente, e molti ricordano il suo impegno nel cercare di spiegare i misteri dell’infinitamente piccolo. La sua famiglia, tra cui il figlio Lorenzo, si è stretta intorno ai ricordi e alla tristezza per la perdita.

Oggi, 9 febbraio 2026, l’Italia dice addio ad Antonino Zichichi. Il celebre fisico, che ha dedicato la vita a svelare i misteri dell’infinitamente piccolo, si è spento lasciando un vuoto immenso nel mondo della scienza. Proprio in queste ore di commozione, lo sguardo si posa sul figlio, Lorenzo Zichichi, che della lezione paterna ha ereditato la curiosità intellettuale, declinandola però nel mondo dell’arte e della bellezza. Nel 2024 è stato scelto dalla Regione Lazio come nuovo membro del CdA della Quadriennale di Roma, Lorenzo è da tempo una figura di primo piano della cultura italiana. Ma qual è il suo percorso? Un ponte tra Ginevra e la Sicilia. 🔗 Leggi su Dilei.it

È scomparso ieri il fisico Antonino Zichichi, aveva 96 anni.

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, il fisico e divulgatore scientifico che ha dedicato la vita alla fisica delle particelle.

