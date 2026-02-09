E' morto il fisico Antonino Zichichi

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, il fisico e divulgatore scientifico che ha dedicato la vita alla fisica delle particelle. La sua battaglia contro l’astrologia e le superstizioni ha lasciato un segno forte, definendo quella che lui chiamava una “Hiroshima culturale”. La sua morte apre una riflessione sulla fine di un’epoca e sul suo impegno contro le fake news scientifiche.

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la sua battaglia iniziata molti anni fa contro l’astrologia e, più in generale, contro le superstizioni, definite dallo scienziato una 'Hiroshima culturale'. Lo si apprende da fonti della comunità scientifica. Cattolico, antidarwiniano: una figura controversa È stata una figura molto controversa all’interno della comunità scientifica, per il suo credo cattolico, per la sua aspra critica alla teoria darwiniana dell’evoluzionismo, che ha sempre considerato priva di sufficienti prove scientifiche e di una solida base matematica, e per una posizione apertamente negazionista nei confronti della relazione tra attività umane e cambiamento climatico, sostenendo l'inaffidabilità dei modelli matematici utilizzati negli studi sul tema. 🔗 Leggi su Feedpress.me

