Discorsi Serate d' ascolto | Bjork Debut il 22 gennaio in Borgo Santa Brigida

Giovedì 22 gennaio alle ore 21, presso Borgo Santa Brigida 5A a Parma, si terrà il primo appuntamento della nuova stagione di “Discorsi. Serate d'ascolto”. In questa occasione si ascolterà e discuterà l’album “Debut” di Bjork, offrendo un momento di approfondimento musicale in un ambiente tranquillo e dedicato alla condivisione. Un’occasione per apprezzare e riflettere sulla musica in un contesto intimo e partecipato.

Giovedì 22 gennaio alle ore 21, presso il locale Borgo Santa Brigida 5A, si terrà a Parma il primo appuntamento della nuova stagione di "DISCORSI. Serate d'ascolto", una rassegna mensile dedicata all'ascolto e al commento collettivo di dischi d'eccezione. La prima serata dell'anno sarà dedicata a "Debut" (1993) di Björk. L'incontro offrirà l'opportunità di approfondire il primo disco solista della cantautrice islandese dopo lo scioglimento degli Sugarcubes, un progetto affascinante che pose le basi per una carriera all'insegna della sperimentazione musicale e della fusione di generi quali trip-hop, elettronica, jazz, world music e pop.

