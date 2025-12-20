Tributo a Mark Lanegan in Borgo Santa Brigida Whiskey for the holy ghost
“DISCORSI. Serate d’ascolto. Mark Lanegan “Whiskey For The Holy Ghost”26 dicembre 2025, ore 21 – Borgo Santa Brigida 5A, ParmaVenerdì 26 dicembre alle ore 21, presso il locale Borgo Santa Brigida 5A, si terrà a Parma il quarto appuntamento invernale di “DISCORSI. Serate d’ascolto”, una rassegna. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Tributo a Mark Lanegan in Borgo Santa Brigida, Whiskey for the holy ghost.
Tributo a Mark Lanegan in Borgo Santa Brigida, "Whiskey for the holy ghost" - Venerdì 26 dicembre alle ore 21, presso il locale Borgo Santa Brigida 5/A, si terrà a Parma il quarto appuntamento invernale di “DISCORSI. parmatoday.it
Mark Lanegan: annunciato il concerto tributo ufficiale (con Josh Homme, Dave Gahan e tanti altri). Tutte le info - È stato annunciato il concerto tributo dedicato al grande Mark Lanegan, organizzato alla London Roundhouse per il prossimo 5 dicembre. virginradio.it
Fano, concerto gratuito in piazza del tributo ufficiale nazionale di Michael Bublè - facebook.com facebook
Le feste Natalizie a Fano: grande concerto tributo a Michael Bublé, un presepe unico e magia sotto le stelle x.com
