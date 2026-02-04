Panettiere ucciso a Sarno in un video il tentato linciaggio dell' omicida

Una lite tra vicini si è trasformata in tragedia a Sarno, in provincia di Salerno. Lunedì sera, un uomo ha colpito a morte Gaetano Russo, un panettiere di 62 anni. Poco dopo, un video girato da un vicino mostra il tentativo di linciaggio dell’autore dell’omicidio, che ha fatto il giro del web. La scena è violenta e la rabbia della folla si è scatenata immediatamente dopo il fatto. La polizia sta indagando per chiarire i motivi del gesto e identificare con precisione tutti i coinvolti.

Le fasi immediatamente successive l'omicidio di Gaetano Russo, panettiere di 62 anni ucciso lunedì sera a Sarno (in provincia di Salerno), sono mostrate in un video girato da un vicino di casa e che ha trovato ampia diffusione sul web. Le immagini, riprese da un balcone nelle vicinanze della panetteria, mostrano il momento della cattura del 33enne Andrea Sirica, che poco prima aveva accoltellato a morte il 62enne e che dopo aver compiuto l'omicidio si è barricato all'interno della panetteria di piazza Sabotino, nella frazione Cappella Vecchia. Si vedono i poliziotti, supportati da un carabiniere fuori dal servizio che è stato tra i primi a intervenire, che intimano a Sirica di aprire la porta del negozio finché non riescono a entrare e a prelevare il 33enne.

