La maternità gli aiuti della Federazione | Lollobrigida d' oro che impresa Io con mio figlio negli hotel non c' erano asili

La campionessa olimpica Ornella Lollobrigida ha vinto la sua prima medaglia d’oro a Parigi nei 3000 metri, dopo aver già conquistato un argento a Pechino. In un’intervista, ha raccontato come ha vissuto la maternità: tra nascite, allenamenti e hotel, senza mai trovare un asilo per il suo bambino, Tommaso. La sua storia mostra le difficoltà di chi cerca di conciliare sport e famiglia.

Il 26 maggio 2023 nasceva Tommaso. Centoventisei giorni dopo, il 29 settembre, Francesca Lollobrigida tornava in pista con i compagni di Nazionale a Inzell, in Germania, per preparare la stagione alle porte. «Ho ricominciato dal gruppo B — racconta oggi che ogni sacrificio si è dimostrato utile —. Forse è stato meglio così. Ma, di certo, non è stato facile. Baselga, dove di base ci alleniamo, è lontana da Roma. Una vita negli hotel, portandomi dietro mio figlio. Con il paradosso delle palestre che non ammettono i bambini. E io dove lo metto? Non è che c’è un asilo dietro ogni angolo, soprattutto in Italia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità ai Giochi di Milano Cortina 2026.

