Lodi smantellata associazione dedita agli assalti dei bancomat Cinque arresti

I carabinieri di Lodi hanno smantellato un’associazione che si dedicava agli assalti ai bancomat a Sant’Angelo Lodigiano. Cinque persone sono state arrestate. I militari hanno agito dopo una serie di colpi messi a segno nella zona, mettendo fine alle attività di questa banda. Ora gli investigatori stanno verificando se ci siano altri complici coinvolti.

I carabinieri di Lodi hanno arrestato i componenti di un'associazione dedita ad assalti ai bancomat a Sant'Angelo Lodigiano. Le cinque persone fermate dalle forze dell'ordine sono indagate per furto aggravato dall'utilizzo di materiale esplosivo ai danni di sportelli ATM. L'indagine è stata avviata nell'estate 2025 dopo una serie di furti ai danni di istituti di credito e postali commessi nelle province di Lodi e Pavia. Secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Lodi, sotto il coordinamento della Procura, il gruppo utilizzava la cosiddetta tecnica della "marmotta": un ordigno artigianale veniva inserito nelle "bocchette" degli sportelli ATM e fatto esplodere, consentendo l'apertura delle casseforti.

