Manouche - lo spettacolo di clown e improvvisazione a Medesano
Arriva lo spettacolo di clown e improvvisazione “Manouche” al Teatro Tanzi di FelegaraSabato 6 dicembre ore 21Lo spettacolo dallo stile tragicomico sbarca al Teatro Tanzi di Felegara in provincia di Parma, una occasione unica per vedere 3?????????????????????????????, che inventano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Luna Swing 42 è un trio di musicisti attivi nello stile gypsy jazz, che si ispira alla tradizione dello swing manouche europeo, reso celebre dal maestro Django Reinhardt. Il repertorio propone una selezione di standard swing e classici del gypsy jazz, eseguiti co - facebook.com Vai su Facebook
Manouche - lo spettacolo di clown e improvvisazione a Medesano - Lo spettacolo dallo stile tragicomico sbarca al Teatro Tanzi di Felegara in provincia di Parma, una occasione unica per vedere 3 ???????????????? ?????????????????????? ????????????????????, che inven ... Si legge su parmatoday.it