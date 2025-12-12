Bad Bunny cade sul palco mentre si prepara per lo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl – IL VIDEO

Durante un concerto allo stadio GNP Seguros di Città del Messico, Bad Bunny ha vissuto un imprevisto mentre si preparava per lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl. L'artista è caduto sul palco davanti a un pubblico di 65.000 persone, catturando l'attenzione dei presenti e dei fan sui social media.

Bad Bunny è caduto rovinosamente sul palco durante un concerto questa settimana allo stadio GNP Seguros di Città del Messico, davanti a 65.000 persone. Il rapper portoricano trentunenne, il cui vero nome è Benito Ocasio, stava cantando la sua canzone “Efecto” quando è avvenuto l’incidente. Mentre attraversava il palco il cantante è scivolato ed è caduto all’indietro e leggermente di lato, atterrando direttamente sul sedere. Invece di rialzarsi immediatamente e continuare l’esibizione, è rimasto seduto in silenzio sul palco per qualche secondo prima di rialzarsi. La caduta è avvenuta a due mesi dall’atteso show dell’intervallo del Super Bowl. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it