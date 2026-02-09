Bad Bunny abbaglia durante lo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl LX

Durante l’intervallo del Super Bowl LX, Bad Bunny ha regalato uno spettacolo che ha lasciato il pubblico senza fiato. La star internazionale ha portato sul palco un mix di musica e cultura latina, catturando l’attenzione di tutti con una performance energica e coinvolgente. Molti presenti hanno commentato che, anche in pochi minuti, l’artista ha saputo trasmettere tutta la sua carica e il suo talento. La serata si è conclusa con applausi e entusiasmo, confermando ancora una volta il peso di Bad Bunny nel panorama musicale globale.

2026-02-09 03:40:00 Giorni caldissimi in redazione! La superstar internazionale ha portato gli spettatori in un viaggio musicale attraverso molti aspetti della cultura latina. Solo una settimana dopo aver portato a casa il Grammy come Album dell'anno, l'artista musicale portoricano Bad Bunny si è esibito come headliner dello spettacolo dell'intervallo del Super Bowl LX. È il primo artista latino-americano a eseguire il Super Bowl Halftime Show come solista. Bad Bunny ha parlato e cantato interamente in spagnolo, tranne un breve momento in cui ha urlato: "God Bless America!" Ha suonato molte delle sue canzoni di successo, come "Tití Me Pregunto" e "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

