Lo avete notato anche voi? Affari Tuoi scoppia il caso su quelle concorrenti

Negli ultimi giorni, il programma Affari Tuoi sta al centro di una polemica che sta coinvolgendo pubblico e social. Alcuni spettatori si sono chiesti se ci siano delle irregolarità nelle concorrenti, e lo hanno fatto in modo diretto, sui social e tra amici. La discussione si è accesa rapidamente, con molti che si chiedono se ci siano stati favoritismi o altre anomalie durante le puntate. La Rai non ha ancora commentato ufficialmente, ma la questione continua a far parlare.

Negli ultimi giorni attorno ad Affari Tuoi si è accesa una nuova polemica che sta facendo discutere pubblico e social. Il game show dell'access prime time di Rai 1, forte di ascolti in crescita e di un rinnovato entusiasmo attorno alla conduzione di Stefano De Martino, si prepara a sbarcare anche in prima serata con uno speciale dedicato all'amore. Eppure, proprio mentre i numeri premiano il programma, una parte degli spettatori ha iniziato a sollevare critiche sempre più rumorose su alcune scelte legate ai concorrenti, notando dettagli che non sono passati inosservati. L'amato "gioco dei pacchi", condotto ogni sera da De Martino, sta vivendo infatti un periodo particolarmente positivo dal punto di vista dello share.

