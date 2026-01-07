Avete notato cosa è successo ieri ad Affari Tuoi? Raoul Bova non si presenta De Martino in imbarazzo | c’entra Rocio?

Nella puntata speciale di Affari Tuoi in onda per l’Epifania, si è verificato un imprevisto che ha suscitato curiosità. Raoul Bova non si è presentato, causando sorpresa tra i presenti, mentre De Martino è apparso in difficoltà, con alcune speculazioni legate a Rocio. L’evento ha acceso discussioni tra gli spettatori, lasciando spazio a diverse interpretazioni sulla dinamica della puntata.

Una presenza annunciata, data quasi per certa, e poi il colpo di scena che non passa inosservato. La puntata speciale dell'Epifania di Affari Tuoi, in onda in prima serata per l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, ha lasciato il pubblico con più di una domanda. Tra gli ospiti attesi c'era Raoul Bova, nome anticipato nei giorni precedenti, ma al momento della messa in onda dell'elenco ufficiale qualcosa è cambiato. L'attore, semplicemente, non c'era. Un'assenza che ha creato un piccolo caso e che in studio è stata gestita con ironia, ma senza mai chiarire davvero cosa sia successo.

