LIVE Pattinaggio di figura Europei 2026 in DIRETTA | Guignard-Fabbri sfidano i britannici nella Rhythm Dance
Benvenuti alla diretta live dei Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026, in corso a Sheffield, Regno Unito. Seguiremo le esibizioni della terza giornata, con particolare attenzione alla Rhythm Dance di Guignard-Fabbri e ai principali concorrenti britannici. Restate con noi per aggiornamenti e risultati in tempo reale sull’evento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale prosegue con la rhythm dance, primo segmento di gara odierno e prima parte della gara riservata alle coppie di danza. Cancellare ciò che è stato, archiviare un autunno complicato e rimettersi in cammino. Ancora. Charléne Guignard e Marco Fabbri si presentano così ai Campionati Europei di pattinaggio di figura 2026, al via questa settimana alla Utilita Arena. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri salgono di colpi nella rhythm dance alla Golden Spin
Leggi anche: Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri secondi dopo la rhythm dance all’NHK Trophy, ma Fear-Gibson sono lontani
Europei di Pattinaggio di figura 2026: programma, calendario, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Grassl e Rizzo in corsa per il podio! Tre azzurri in top 10, Egadze in testa; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: grande Italia nel corto! Pezzetta in zona podio, Gutmann quarta, Joos in top 10; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Ghilardi-Ambrosini sbagliano, podio lontanissimo dopo lo short.
LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: grande Italia nel corto! Pezzetta in zona podio, Gutmann quarta, Joos in top 10 - 34: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani alle 14. oasport.it
LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Grassl e Rizzo in corsa per il podio! Tre azzurri in top 10, Egadze in testa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 20. oasport.it
Europei pattinaggio di figura 2026 a Sheffield: il programma, gli orari e dove vederli in tv - La rassegna continentale, in Gran Bretagna, precede le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. today.it
Women Free Skate Group 2 2026 Italian National Championships
Al termine del programma corto maschile dei Campionati europei di pattinaggio di figura, i tre atleti azzurri in gara si trovano tutti nelle prime dieci posizioni. Il migliore è stato Matteo Rizzo, quarto con il primato stagionale di 88 punti e la soddisfazione di avere facebook
UN SUPER INIZIO Le azzurre del pattinaggio di figura inaugurano alla grande gli Europei in Gran Bretagna! Dopo il programma corto, ci sono tre ragazze in Top 7! La migliore è Anna Pezzetta al terzo posto, che anticipa Lara Naki Gutmann al quarto! x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.