LIVE Pattinaggio di figura Europei 2026 in DIRETTA | Guignard-Fabbri sfidano i britannici nella Rhythm Dance

Benvenuti alla diretta live dei Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026, in corso a Sheffield, Regno Unito. Seguiremo le esibizioni della terza giornata, con particolare attenzione alla Rhythm Dance di Guignard-Fabbri e ai principali concorrenti britannici. Restate con noi per aggiornamenti e risultati in tempo reale sull’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale prosegue con la rhythm dance, primo segmento di gara odierno e prima parte della gara riservata alle coppie di danza. Cancellare ciò che è stato, archiviare un autunno complicato e rimettersi in cammino. Ancora. Charléne Guignard e Marco Fabbri si presentano così ai Campionati Europei di pattinaggio di figura 2026, al via questa settimana alla Utilita Arena. 🔗 Leggi su Oasport.it

