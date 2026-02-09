Livrea asimmetrica | la mossa a sorpresa di Cadillac per il debutto in Formula 1

Cadillac sorprende tutti con una livrea asimmetrica per il suo debutto in Formula 1. La casa americana ha scelto un design originale, diverso dal solito, per attirare l’attenzione sui suoi nuovi progetti nel massimo campionato di motorsport. La strategia punta a un mix di stile e performance, con l’obiettivo di farsi notare tra i grandi. La presentazione ha già fatto parlare gli appassionati, curiosi di vedere come questa mossa si tradurrà in pista.

Cadillac inaugura una nuova era in Formula 1 presentando una sfida mirata a coniugare prestazioni, stile e comunicazione d'ampio respiro. la casa americana dipinge il proprio ingresso come un'operazione di branding pensata per restare impressa, combinando una narrazione sportiva con riferimenti culturali e mediatici di forte richiamo. La vettura debutta con una livrea dal carattere bifacciale, con una parte sinistra chiara e una destra nera, progettata per evocare una doppia identità visiva. questa scelta cromatica va oltre l'estetica, proponendo una comunicazione immediata tra tradizione e modernità, tra disciplina tecnica e audacia creativa.

