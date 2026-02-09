Liverpool valuta la cessione di Chiesa | la cifra richiesta e la squadra in vantaggio per l' acquisto

Liverpool sta pensando di cedere Federico Chiesa. La società ha fissato una cifra di vendita e sembra che un club italiano sia in pole position per portarlo via. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma l’attenzione è alta e si aspettano sviluppi nelle prossime settimane.

L'interesse per Federico Chiesa nel mercato estivo resta uno dei temi centrali per le squadre italiane, in cerca di rinforzi capaci di imprimere una svolta offensiva. Dopo una stagione in cui lo spazio al Liverpool è stato limitato, l’esterno italiano potrebbe tornare a giocare con continuità in Serie A, dove le opportunità sembrano più ricche e allineate al suo profilo tecnico. La possibilità di una cessione definitiva appare concreta, con una considerazione chiara da parte del club inglese sul valore dell’operazione. Secondo le allusioni provenienti dall’ambiente inglese, il Liverpool avrebbe indicato una fascia di prezzo tra 25 e 30 milioni di euro per cedere l’esterno, cifra valutata abbordabile dalle principali realtà italiane; la valutazione riflette sia il potenziale tecnico sia la probabilità di un impatto immediato in campionato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Liverpool valuta la cessione di Chiesa: la cifra richiesta e la squadra in vantaggio per l'acquisto Approfondimenti su Liverpool Chiesa Juventus, tifosi del Liverpool in rivolta per la cessione di Chiesa La notizia della possibile cessione di Federico Chiesa alla Juventus ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi del Liverpool. Calciomercato Juve, La Stampa: incontro col Liverpool e gli agenti di Chiesa. Apertura totale del giocatore, la richiesta dei Reds a Comolli Secondo quanto riportato da La Stampa, il calciomercato della Juventus ha visto un incontro con il Liverpool e gli agenti di Federico Chiesa. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Liverpool Chiesa Argomenti discussi: Eriksen non può giocare in Italia, l'Inter valuta la cessione all'estero. Chiesa: il Liverpool apre alla cessione dell’ex esterno di Fiorentina e Juve e indica il prezzo! Con una favorita davanti a tutteChiesa: il Liverpool apre alla cessione dell’ex esterno di Fiorentina e Juve e indica il prezzo! Con una favorita davanti a tutte Federico Chiesa potrebbe essere vicino al ritorno in Serie A. L’estern ... calcionews24.com Chiesa alla Roma, via libera Liverpool: ecco il nuovo prezzoIl Liverpool, intanto, ha già dato il via libera alla cessione, fissando un prezzo di 25-30 milioni di euro per la vendita dell’ex Fiorentina e Juventus. Per agevolare un ritorno in Italia, inoltre, ... asromalive.it Federico Chiesa può tornare in Serie A Il futuro dell’esterno azzurro al Liverpool è in bilico: poco spazio, nessun dialogo sul rinnovo e una valutazione tra 25 e 30 milioni. La Juventus è avanti, ma Roma e Napoli restano alla finestra. Chiesa sarebbe pronto facebook #Inter, #Dumfries piace al #Liverpool. #Frattesi valuta l'offerta del #NottinghamForest #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.