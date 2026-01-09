Juventus tifosi del Liverpool in rivolta per la cessione di Chiesa

Da ilprimatonazionale.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia della possibile cessione di Federico Chiesa alla Juventus ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi del Liverpool. Molti supporters inglesi esprimono insoddisfazione sui social e nei collegamenti, dimostrando l’interesse e l’attaccamento verso il calciatore. La situazione evidenzia come le operazioni di mercato possano generare aspettative e reazioni diverse tra le diverse tifoserie, riflettendo l’importanza di ogni singolo elemento nel mondo del calcio.

I social e gli stadi inglesi sono impaziti alla notizia del possibile ritorno di Chiesa in bianconero. A Liverpool la tifoseria è in rivolta contro l’allenatore Arne Slot. Su X uno dei commenti più virali recita: “Spero sinceramente, con amore assoluto nel cuore, che Federico Chiesa lasci il Liverpool durante L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus tifosi del liverpool in rivolta per la cessione di chiesa

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, tifosi del Liverpool in rivolta per la cessione di Chiesa

Leggi anche: “Solo Slot non ne riconosce il valore”, Chiesa osannato dai tifosi del Liverpool. Slot apre alla sua cessione

Leggi anche: Chiesa-Liverpool, situazione in stallo: il giocatore vuole la Juventus, i tifosi contro Slot

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Chiesa, parte la rivolta Liverpool: “Vai alla Juve e prenditi il Mondiale, Slot terribile”.

juventus tifosi liverpool rivoltaChiesa, parte la rivolta Liverpool: "Vai alla Juve e prenditi il Mondiale, Slot terribile" - La possibilità che Federico Chiesa lasci il Liverpool non ha lasciato indifferenti i tifosi Reds, anzi. msn.com

juventus tifosi liverpool rivoltaJuventus, Chiesa può tornare a gennaio: web in tilt, la reazione dei tifosi e la posizione del Liverpool - La Juventus pensa al clamoroso ritorno di Chiesa, che continua a non trovare spazio a Liverpool. sport.virgilio.it

juventus tifosi liverpool rivoltaLa Juve in pressing, Chiesa ha chiamato tutti. Ma i tifosi inglesi si oppongono - Federico Chiesa è senza dubbio il nome più succoso di questi ultimissimi giorni di mercato. calciomercato.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.