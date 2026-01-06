Calciomercato Juve La Stampa | incontro col Liverpool e gli agenti di Chiesa Apertura totale del giocatore la richiesta dei Reds a Comolli
Secondo quanto riportato da La Stampa, il calciomercato della Juventus ha visto un incontro con il Liverpool e gli agenti di Federico Chiesa. Il giocatore ha manifestato apertura alla possibilità di un trasferimento, mentre i Reds hanno formulato una richiesta a Comolli. La situazione rimane in evoluzione, con le parti che valutano le prossime mosse nel mercato estivo.
per la cessione. Il possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus sta diventando uno dei temi più caldi del mercato invernale. Il legame tra l’esterno azzurro e i colori bianconeri non sembra essersi mai spezzato del tutto: quando lasciò Torino per il Liverpool, la sua speranza era in realtà quella di restare, ma l’esclusione dal progetto tecnico di Thiago Motta lo costrinse a cercare fortuna in Premier League. Un’esperienza inglese al di sotto delle aspettative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Calciomercato Juve, Comolli vigile sul difensore: il Real Madrid si defila, il Bayern Monaco monitora il giocatore. Il Liverpool rimane il sogno. Come può cambiare la strategia della Juventus
Leggi anche: Calciomercato Juve: Comolli ‘spronato’ dai tifosi presenti all’aeroporto di Bodo. Gli hanno fatto questa richiesta per gennaio
Juve e Vlahovic, prove d’addio; Juve, Frattesi si allontana! Il Fenerbahçe prepara un'offerta da 40 milioni per il centrocampista dell'Inter; Juventus, due nomi nuovi per il centrocampo; Juventus, Ottolini ci prova per Sorloth.
La Juventus va dal Liverpool, La Stampa: "Vertice per il ritorno di Chiesa" - Vertice per il ritorno di Chiesa" scrive La Stampa quest'oggi in prima pagina. tuttomercatoweb.com
Juve, incontro per Arnautovic - Nella giornata di ieri la Juventus ha incontrato a Milano l'entourage di Marko Arnautovic, attaccante austriaco classe 1989 di proprietà del ... calciomercato.com
CALCIOMERCATO JUVE, È FATTA! TROVATO L’ACCORDO CON IL CHELSEA PER…
Ma perchè abbiamo preso David e Openda #juve #juventusnews24 #david #openda #calciomercato - facebook.com facebook
#Calciomercato #Juventus Il consiglio di #Balzarini a #Comolli x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.