LIVE Slittino Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | sorpresa Verena Hofer è terza dopo la prima manche! Anche Sandra Robatscher in lizza per la medaglia

In una giornata di gara, Verena Hofer sorprende tutti e si piazza al terzo posto dopo la prima manche nel singolo femminile di slittino alle Olimpiadi 2026. La sua performance cambia le carte in tavola, mentre anche Sandra Robatscher si fa strada per una possibile medaglia. Nel frattempo, Emily Fischnaller, moglie di Dominik, chiude in settima posizione, a poco più di tre decimi dal primo. La competizione si fa sempre più emozionante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 In pista Emily Fischnaller, moglie del nostro Dominik, che chiude in settima posizione a poco più di tre decimi di distanza dal primo posto. 17.30 Farquharson trova un’ottima velocità nel finale di pista e si piazza quarta tra Hofer, che resta terza, e Robatscher che invece scende al sesto posto con 0.272 secondi da Fraebel. Buonissima prova della statunitense. 17.29 Buon risultato per l’esordiente canadese che si piazza settima a 0.438 secondi dalla vetta. 17.28 Anche Susko sbaglia in partenza, al primo intermedio è in ritardo di quasi un decimo e mezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa sera alle 17, le atlete italiane Robatscher e Hofer scendono in pista per la prima manche dello slittino singolo femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La gara di slittino femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è partita con la prima manche.

LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: tra poco la prima manche, Robatscher e Hofer per sorprendereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 Ci siamo quasi, la prima a scendere in pista sarà la tedesca Taubitz. 16.53 Ovviamente, il format lo ... oasport.it

Slittino oggi, Olimpiadi 2026: orari prime due manche singolo femminile, tv, streaming, italiani in garaLo slittino è sempre più protagonista nel programma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver assegnato le prime medaglie nelle gara ... oasport.it

