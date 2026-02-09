LIVE Slittino Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia la prima manche Robatscher e Hofer vogliono sorprendere

La gara di slittino femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è partita con la prima manche. Robatscher e Hofer puntano a sorprenderci, mentre Taubitz segna già un record di pista con un tempo di 52 secondi. La tensione sale mentre le atlete cercano di mettere il turbo per conquistare la miglior posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Subito record di pista! Ci pensa la già citata Taubitz con un 52.638. 16.55 Ci siamo quasi, la prima a scendere in pista sarà la tedesca Taubitz. 16.53 Ovviamente, il format lo conosciamo: l’atleta che al termine delle quattro manche avrà il tempo migliore, quello più basso, vincerà la medaglia d’oro e cosi via per la classifica generale che consegnerà anche l’argento e il bronzo. 16.50 La prima manche sarà importante ma non definitiva, con le azzurre che hanno intenzione di sorprendere fino all’ultimo round di domani pomeriggio. 16.46 Hofer partirà come undicesima nella startlist di ben venticinque atlete, mentre Robatscher sarà la settima. 🔗 Leggi su Oasport.it

