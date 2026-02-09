Pochi minuti prima del via della seconda manche dello slittino singolare femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Merle Malou Fraebel guida la classifica, superando di appena 48 millesimi Julia Taubitz grazie a un record sulla pista. La tensione sale mentre le atlete si preparano a scendere di nuovo, con tutto in gioco per la medaglia d’oro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.21 Si riparte dopo una prima manche spettacolare con Merle Malou Fraebel che ha preceduto per appena 48 millesimi la connazionale Julia Taubitz grazie al record della pista. 18.18 Tra pochi minuti sul budello ‘Eugenio Monti’ di Cortina d’Ampezzo inizierà la seconda manche del singolo femminile. 18.15 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale del singolo femminile di slittino. 17.58 La seconda manche inizierà alle 18.35, con Hofer che partirà come seconda e con Robatscher che, invece, è la sesta in startlist. 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della seconda manche

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Questa sera gli atleti di slittino si preparano a scendere in pista per le prime manche del singolo maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Manca poco all’inizio della terza manche del doppio femminile di slittino alle Olimpiadi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre non brillano nella quarta prova. Domina Julia Taubitz; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Hofer chiude in top5 la sesta prova, indietro Robatscher; LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Robatscher e Hofer per sorprendere; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Bota fa subito un tempone, ottime sensazioni dalle azzurre.

LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Hofer sorprende ed è terza dopo la prima manche, sesta una positiva Robatscher. Seconda manche alle 18.35CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.58 La seconda manche inizierà alle 18.35, con Hofer che partirà come seconda e con Robatscher che, invece, è ... oasport.it

Slittino oggi, Olimpiadi 2026: orari prime due manche singolo femminile, tv, streaming, italiani in garaLo slittino è sempre più protagonista nel programma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver assegnato le prime medaglie nelle gara ... oasport.it

E ieri pomeriggio è arrivato anche il quarto bronzo (e quinta medaglia complessiva) della giornata, nello slittino singolo maschile, con Dominik Fischnaller facebook

Dominik #Fischnaller ancora sul terzo gradino del #podio nel singolo maschile di slittino. I dettagli su #zonamistamagazine x.com