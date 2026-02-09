Manca poco all’inizio della terza manche del doppio femminile di slittino alle Olimpiadi. Le atlete si preparano al via, mentre nelle prime due prove alcune coppie, come quella tedesca e quella lettone, sono rimaste indietro rispetto alle altre. La gara si fa sempre più intensa, e i tifosi sono pronti a seguire ogni istante della competizione in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52 Più attardate nelle prime due manche la coppia tedesca e quella lettone. Dajana Eitberger e Magdalena Matschina hanno chiuso la prima al terzo posto (+0.410) e la seconda all’ottavo (+1.162). Marta Robeznice e Kitija Bogdanova hanno ottenuto una quarta ed una terza piazza, rispettivamente a 525 e a 536 millesimi. 12.49 In entrambe le manche la coppia azzurra è stata battuta dalle austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp. Nella prima manche le austriache hanno stoppato il cronometro in 53.554 precedendo le italiane di appena 6 millesimi. Nella seconda le austriache hanno chiuso in 53. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: pochi minuti al via della terza manche

Questa sera gli atleti di slittino si preparano a scendere in pista per le prime manche del singolo maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026.

La terza manche delle prove di slittino maschile alle Olimpiadi si conclude con Fischnaller in testa.

Giornata intensa a #MilanoCortina2026 Sci alpino, freestyle, pattinaggio di velocità e figura, salto con gli sci, curling, hockey e slittino: gli azzurri sono impegnati su tutti i fronti, tra finali, semifinali e prove decisive. facebook

