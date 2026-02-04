LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via della prima manche

Questa sera gli atleti di slittino si preparano a scendere in pista per le prime manche del singolo maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026. Pochi minuti e si saprà chi avrà il miglior tempo e potrà puntare alla medaglia. La tensione sale mentre gli atleti si schierano in attesa del via.

19.10 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale delle prove del singolo maschile dello slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prove del singolo maschile dello slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Si alza il sipario sulla pista 'Eugenio Monti' di Cortina con le prime due manche delle prove ufficiali dello slittino maschile, eventi importanti per studiare il budello in vista delle gare del weekend. Saranno 25 gli atleti al via della prima manche della prova maschile di slittino, con 3 italiani impegnati. SI COMINCIA Riflettori accesi sul budello di Cortina d'Ampezzo! Dalle 19.30 sono in programma le prime due prove cronometrate del singolo maschile di slittino! È il momento di Dominik Fischnaller e compagni

