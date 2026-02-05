LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | inizia la terza manche gli azzurri vogliono migliorare i tempi delle prime due prove

Questa mattina le prove di slittino maschile alle Olimpiadi sono riprese con la terza manche. Gli azzurri cercano di migliorare i loro tempi dopo le prime due prove, sperando di salire in classifica. La tensione è alta e i risultati arriveranno tra poco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DEL SINGOLO FEMMINILE DI SLITTINO DALLE 17.00 14.31 Buona prova per Felderer che chiude a 54.243, peggiorando però i tempi di ieri. Difficile che possa entrare nella top 3 in questa manche. 14.30 Inizia la terza manche di prove! 14.27 L'azzurro viene da due ottime manche che lo hanno visto chiudere alla quarta e alla terza posizione, che oggi punterà a migliorare con il secondo posto. Il miglior tempo di ieri per lui è stato un positivo 53.590. 14.25 Manca poco all'inizio della terza manche delle prove singolo di slittino maschile.

