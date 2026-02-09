LIVE Slittino Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA | Rieder Kainzwaldner avanti a tutti in terza batteria bene Nagler Mallerier

Questa mattina le prove di slittino doppio maschile alle Olimpiadi sono riprese con buona intensità. Rieder e Kainzwaldner si sono piazzati al primo posto nella terza batteria, mentre Nagler e Mallerier hanno fatto bene, mostrando già un buon ritmo. I rumeni Gitlan e Serban, invece, non sono riusciti a trovare il ritmo giusto e si sono fermati a metà classifica. La competizione è ancora lunga, ma le prime impressioni sono promettenti per alcuni e deludenti per altri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17 Male i rumeni Gitlan e Serban che non hanno mai trovato il ritmo giusto per competere per le alte posizioni. Quindicesimo tempo provvisorio con un 1:08.132. 14.14 Terzo posto provvisorio invece per Nagler e Mallerier! I due azzurri, che vengono da due primi posti nelle precedenti batterie, non hanno spinto come ieri e hanno chiudo con un 52.669. 14.13 Settima miglior partenza degli azzurri che si rifanno dal secondo intermedio in poi! Chiudono al primo posto provvisorio con uno splendido 52.634! 14.12 I polacchi chiudono all'ottavo posto con un discreto 53.

