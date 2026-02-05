LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | Fischnaller torna in pista per i test n3 e 4

Questa mattina i atleti sono scesi in pista per le prove singolo maschile di slittino alle Olimpiadi. Fischnaller è tornato in pista per i test numero 3 e 4, cercando di mettere a punto la sua run prima delle gare ufficiali. La competizione si svolge sotto gli occhi attenti degli allenatori e degli spettatori, con gli atleti che cercano di migliorare i tempi e trovare la giusta strada. Intanto, si aspetta anche il debutto delle donne nel singolo femminile, con le prove che riprenderanno nel pomeriggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DEL SINGOLO FEMMINILE DI SLITTINO DALLE 17.00 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della seconda giornata di prove dello slittino maschile delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, con la pista Eugenio Monti che continua ad essere il grande palcoscenico in vista della gara che assegnerà le tre ambitissime medaglie. Sono tre gli italiani presenti nella lista della terza e della quarta manche: parliamo di Dominik Fischnaller, che nelle prime due manche ha concluso rispettivamente alla terza e alla prima posizione, Leon Felderer che invece ha fatto quarto e terzo e, infine, Alex Gufler, che ha chiuso le due prove al dodicesimo e al tredicesimo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Fischnaller torna in pista per i test n.3 e 4 Approfondimenti su Olimpiadi Invernali LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: proseguono i test di Fischnaller sulla ‘Eugenio Monti’ La seconda giornata di prove di slittino maschile entra nel vivo sulla pista Eugenio Monti, dove i test continuano senza sosta. LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Dominik Fischnaller sulla pista ‘Eugenio Monti’ Domani mattina si tengono le prove singolo maschile dello slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Olimpiadi Invernali Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fischnaller svetta nella seconda manche, bene Felderer; RECAP! Mercoledì 4 febbraio: Dominik Fischnaller chiude prima la seconda prova dell'individuale di slittino, Giovanni Franzoni brilla sulla Stelvio; LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: proseguono i test di Fischnaller sulla ‘Eugenio Monti’; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia l’avventura di Verena Hofer. LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: proseguono i test di Fischnaller sulla ‘Eugenio Monti’CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della seconda giornata di ... oasport.it LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia l’avventura di Verena HoferCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prove dello slittino singolo ... oasport.it SI COMINCIA Riflettori accesi sul budello di Cortina d’Ampezzo! Dalle 19.30 sono in programma le prime due prove cronometrate del singolo maschile di slittino! È il momento di Dominik Fischnaller e compagni, dai dai daiiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam #Roa facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.