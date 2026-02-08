Slittino Nagler Malleier davanti a tutti nelle prime due prove del doppio maschile alle Olimpiadi

Iniziano al meglio le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per gli azzurri del doppio maschile dello slittino: nelle prime due prove cronometrate svettano sempre Ivan Nagler e Fabian Malleier, ma ben si comportano anche Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, rispettivamente quarti e quinti nelle due run. Nella prima prova NaglerMalleier si impongono in 52.731, andando a precedere gli austriaci Juri Thomas Gatt e Riccardo Martin Schoepf, secondi a 0.197, ed i lettoni Martins Bots e Roberts Plume, terzi a 0.225, i quali però vengono insidiati dagli azzurri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, quarti a 0.

