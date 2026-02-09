Questa mattina, alle Olimpiadi di Beijing, le prove di skeleton maschile sono state molto intense. Bagnis si avvicina alla vetta, mentre Gaspari mostra segnali incoraggianti. La gara si fa sempre più aperta e il pubblico in attesa di scoprire chi salirà sul podio. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SKEL ETON FEMMINILE DALLE 8.00 12.21 Keisinger decide di gestire in vista delle prossime batterie e della gara e chiude al ventunesimo posto con un 57.89 che c’entra ben poco con il tempo della prima manche. 12.19 Jungk trova anche lui il quinto posto a 56.68. Adesso tocca a Keisinger che terminerà la seconda batteria. 12.16 Grotheer chiude al quinto posto con un bel 56.68! Il tedesco fa scendere Gaspari in undicesima posizione. 12.14 Chen chiude al quinto posto a 56.71, decimo Gaspari che difficilmente centrerà la top ten. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: secondo Bagnis ad un passo dalla vetta, buoni segnali da Gaspari

Approfondimenti su Skeleton Olimpiadi

Questa mattina le prove di skeleton maschile alle Olimpiadi sono iniziate con grande attenzione.

Questa mattina le prove di skeleton si sono svolte con grande intensità.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Skeleton Olimpiadi

Argomenti discussi: LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: primi test per Bagnis e Gaspari; Quando gareggia Bagnis? Date, orari, programma gare e dove vederlo; LIVE Skeleton, Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio e Fumagalli assaggiano la pista; LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: continuano i test per Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier.

LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: secondo Bagnis ad un passo dalla vetta, buoni segnali da GaspariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SKELETON FEMMINILE DALLE 8.00 12.06 Barefood chiude al sedicesimo posto con un ... oasport.it

LIVE Skeleton, Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio e Fumagalli non brillano nella seconda prova, svetta PfeiferCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SKELETON MASCHILE DALLE 10.30 09.54 Si chiude qui, dunque, la prima giornata di ... oasport.it

Valentina, originaria di Pontestura, sarà impegnata nelle prove di skeleton https://ta4.us/nSdocWx facebook