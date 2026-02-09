LIVE Skeleton Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | Bagnis davanti a tutti in prima batteria! Gaspari ad un passo dalla top ten

Questa mattina le prove di skeleton maschile alle Olimpiadi sono iniziate con grande attenzione. Bagnis ha già fatto segnare il miglior tempo nella prima batteria, mettendo pressione sugli altri. Gaspari si trova a un passo dalla top ten, pronto a superare gli avversari nel corso delle prossime manche. La gara è apertissima e tutti gli occhi sono puntati sui risultati di oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SKEL ETON FEMMINILE DALLE 8.00 11.30 La startlist della seconda batteria, che inizierà a momenti, sarà la stessa della prima: Bagnis e Gaspari sono rispettivamente secondo e terzo. 11.27 Con il tempo di oggi, Bagnis può costruire un'ottima gara per cercare di sorprendere: la fiducia c'è, aspettiamo la risposta dei rivali in seconda batteria. 11.22 Questa la classifica dei primi dieci, con Gaspari che invece ha chiuso al dodicesimo posto: 1- Amedeo Bagnis ITA 56.15 2 -Matt Weston GBR +0.09 3 – Felix Keisinger GER +0.21 4 – Yin Zheng CHN +0.

